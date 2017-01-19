Более 1700 украинцев числятся в розыске Интерпола

В розыске Интерпола в настоящее время находятся 1763 гражданина Украины, сообщил руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя.

"1763 украинца находятся в розыске Интерпола. Как правило, наши граждане разыскиваются за совершение "популярных" преступлений - убийств, грабежей, краж... Большую часть из них составляют имущественные преступления", - сказал он в четверг в Киеве в ходе прямой телефонной линии в издании "КП в Украине".

В.Неволя считает, что эта цифра достаточно большая. В этом контексте руководитель украинского бюро Интерпола выразил мнение о необходимости усовершенствования процедуры объявления в международный розыск, чтобы за нетяжкие преступления не подключался весь сложный механизм розыска.