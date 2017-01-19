События

12:37 19.01.2017

Высший спецсуд отказался переносить рассмотрение дела Ефремова из Старобельска в Киев

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в переносе рассмотрения дела руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова из Старобельского районного суда Луганской области в Печерский районный суд Киева.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства адвокатов А.Ефремова.

16 января Старобельский райсуд начал подготовительное заседание по делу А.Ефремова. Следующее заседание состоится 24 января.

Старобельский райсуд продлил А.Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта. В то же время 17 января Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу адвокатов А.Ефремова на предыдущее продление ему срока ареста Печерским районным судом Киева до 22 января. Но заседание было перенесено в связи с недоставкой А.Ефремова в суд. Рассмотрение апелляции теперь назначено на 20 января.

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