Первый товарный поезд из Китая прибыл в Лондон после более чем 16 дней путешествия через всю Евразию: состав отправился из города Иу в провинции Чжэцзян на самом востоке КНР и преодолел почти 12 тыс. километров, пишет The Telegraph.

Путь поезда "Восточный ветер" пролегал через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию, а затем в Великобританию через тоннель под Ла-Маншем. Груз поезда состоял в основном из одежды, сумок и других потребительских товаров, произведенных в Китае. Состав из 34 вагонов доставил в Великобританию в общей сложности 68 грузовых контейнеров.

Как ожидается, в первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю. Из Европы в Китай он повезет лес, мясо, вино и другие продукты.

Оператором является компания Yiwu Timex Industrial Investment Co., которая уже больше года осуществляет прямые грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией.

Название поезда - отсылка к известному высказыванию председателя Мао Цзэдуна: "Восточный ветер одолеет западный ветер".

В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках государственного проекта Новый шелковый путь. Этот вид доставки грузов, как ожидается, должен стать средним звеном между дешевой, но медленной транспортировкой морскими путями (путь до Роттердама занимает около 30 суток) и быстрыми, но дорогими авиаперевозками. Лондон стал 15-м из городов Европы, в которые осуществляются прямые железнодорожные поставки грузов из Китая.