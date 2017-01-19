События

06:58 19.01.2017

Боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, ранили двоих бойцов, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Из минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкино - БМП противника.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм противник обстрелял Новоалександровку и Троицкое. Из 82-мм минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки.

ВАЖНОЕ

Боевики с полуночи 30 раз стреляли по позициям сил АТО

В Киеве произошло вооруженное нападение на почтовое отделение

Австрия профинансирует новую инициативу ПРООН в Черновицкой и Одесской областях

Мэр Львова заявляет о критической ситуации с вывозом твердых бытовых отходов в городе

В заложниках остаются 112 человек, пропавшими без вести числятся 490

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ужгороде открылся новый сервисный центр МВД

В Николаеве приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы боевик "ЛНР"

Американские спецслужбы расследуют якобы имевшее место использование выплат пенсий гражданам РФ в США для оплаты услуг хакеров – СМИ

Зубко: Житомирская область займется реконструкцией на трассе Киев-Чоп, проектом на 1 млрд грн

Мошенник, завладевший 650 тыс. евро украинцев под предлогом покупки дачных домиков в Финляндии, получил 5 лет тюрьмы

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на фотоаппараты с широкоугольным объективом в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА