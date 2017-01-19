Боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, ранили двоих бойцов, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Из минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкино - БМП противника.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм противник обстрелял Новоалександровку и Троицкое. Из 82-мм минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки.