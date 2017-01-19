События

05:15 19.01.2017

Американские спецслужбы расследуют якобы имевшее место использование выплат пенсий гражданам РФ в США для оплаты услуг хакеров – СМИ

Весной прошлого года в США была сформирована межведомственная следственная группа для сбора сведений о якобы возможной финансовой поддержке со стороны России на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает новостной портал McClatchyDC со ссылкой на два анонимных источника.

По информации источников, ФБР, ЦРУ, АНБ, Минюст, Минфин, а также представители главы Нацразведки США "на протяжении месяцев сотрудничали в рамках расследования якобы имевших место быть российских попыток оказания влияния на президентские выборы, включая возможность скрытой финансовой поддержки избранного президента Д.Трампа Кремлем".

Отмечается, что "следствие изучало, каким образом деньги могли поступать из Кремля для скрытой помощи Д.Трампу для одержания победы".

"Среди возможных сценариев приводятся использование системы выплат тысячам российско-американских пенсионеров для оплаты услуг хакеров в США или передачи денег через посредников, которые впоследствии могли платить хакерам", - утверждает портал.

Согласно данным источников, "неформальная межведомственная рабочая группа весной прошлого года, задолго до того, как ФБР получило информацию от бывшего британского шпиона, начала изучать возможное российское вмешательство".

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