Кабмин назначил Кириленко замглавы оргкомитета по подготовке к Евровидению-2017

Кабинет министров Украины назначил В.Кириленко заместителем главы организационного комитета по подготовке к международному песенному конкурсу "Евровидение" в 2017 году.

Согласно распоряжению №17 от 16 января, правительство внесло изменения в состав Оргкомитета, заменив ранее уволеного с должности главы Национальной телекомпании Украины Зураба Аласанию на В.Кириленко.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению отмечается, что jбновление состава организационного комитета будет способствовать повышению эффективности его работы.