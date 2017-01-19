События

01:03 19.01.2017

Кабмин назначил Кириленко замглавы оргкомитета по подготовке к Евровидению-2017

Кабинет министров Украины назначил В.Кириленко заместителем главы организационного комитета по подготовке к международному песенному конкурсу "Евровидение" в 2017 году.

Согласно распоряжению №17 от 16 января, правительство внесло изменения в состав Оргкомитета, заменив ранее уволеного с должности главы Национальной телекомпании Украины Зураба Аласанию на В.Кириленко.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению отмечается, что jбновление состава организационного комитета будет способствовать повышению эффективности его работы.

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