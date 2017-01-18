"ДНР" включила экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве активистов Майдана, в список на обмен, Киев на это не пойдет

Представители "ДНР" включили несколько бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в список на обмен заложниками, однако Украина не пойдет на этот шаг.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил, что есть запрос от "ДНР" о передаче им экс-"беркутовцев", не уточнив при этом количество запрашиваемых. При этом он исключил возможность их выдачи или обмена.

"На сегодняшний день мы считаем, что этих людей, которые совершали особо тяжкие преступления во время Майдана, передавать нельзя. По нескольким причинам. Если говорить о Минских договоренностях, то эти люди не имеют отношения к агрессии России против Украины... Если говорить по-человечески: если мы будем включать в списки людей, совершавших преступления на Майдане, то тем самым мы подтвердим, что Майдан связан с агрессией России, что не соответствует действительности", - озвучил свою позицию Ю.Тандит.

Он не уточнил количество и фамилии людей, совершавших преступления во время Революции достоинства, которые есть в списке ОРДО. "Действительно, в списке, который подавался, много людей, которые не имеют отношения к АТО, а имеют отношение, в том числе, к событиям на Майдане", - сказал советник главы СБУ.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил журналистам: "Российская сторона с присущим им цинизмом включила в свой список этих людей (экс-"беркутовцев" - ИФ) на обмен: пятерых… Они есть в списке на обмен. Но Украина никогда их не выдаст".

По его словам, эта позиция согласована со Службой безопасности Украины.

"Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению. Убийцы "Небесной сотни" не имеют никакого отношения к войне с Россией… Сегодня те, кто находится под судом, которых подозревают… в расстреле "майдановцев", будут отвечать перед судом Украины и никогда ни при каких обстоятельствах не будут выданы Российской Федерации", - сказал З.Шкиряк.

Как сообщалось, 18 января Святошинский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении до 17 марта меры пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана.

Суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев" 16 февраля 2016 года.