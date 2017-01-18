Дни украинского кино в Брюсселе 20 января откроет "Земля" Довженко, еще покажут 4 современные ленты

Дни украинского кино Ukraine On Film стартуют в Брюсселе 20 января, фильм-открытие – классическая лента Александра Довженко "Земля".

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, фильм "Земля" будет сопровождаться живой музыкой известной украинской группы "ДахаБраха".

Кроме того, в Брюсселе будут представлены четыре новых фильма из Украины, получивших международное признание: "Украинские шерифы" Романа Бондарчука и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса - документальные ленты, снятые в областях Украины, часть которых оккупирована российским агрессором; "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко и "Родные" Виталия Манского.

Дни украинского кино в Брюсселе представляют наиболее резонансные современные ленты, а также киноклассику в живом сопровождении известных украинских музыкантов. В 2017 году киносмотр пройдет во второй раз. Показы проходят в Центре изобразительных искусств BOZAR.