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17:39 18.01.2017

Военная прокуратура вызвала Парубия как свидетеля по делу о "харьковских соглашениях"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прибыл на допрос по вызову Главной военной прокуратуры в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно обстоятельств подписания "харьковских соглашениях" в 2010 году.

"Военная прокуратура вызвала Парубия как свидетеля в уголовном производстве, в котором изучаются обстоятельства подписания Януковичем "харьковских соглашений", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган ‏в микроблоге в Твиттере.

Перед началам допроса в среду А.Парубий сказал журналистам: "Я не жалею своего времени. Откладываю все свои другие дела, иду и даю показания. Потому что прокуратура определяет все этапы и периоды, которые были, по моему убеждению, преступлениями, которые в конце концов привели к российской агрессии в Украине, были конкретные виновные".

Как сообщалось, 21 апреля 2010 года в Харькове бывшие на то время президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев договорились о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет (так называемые "харьковские соглашения"). 27 апреля Верховная Рада ратифицировала это соглашение.

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