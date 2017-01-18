События

17:20 18.01.2017

Российская сторона включила пятерых экс-"беркутовцев" в список на обмен - Шкиряк

Российская сторона включила пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в список на обмен заложниками, однако Украина на это не пойдет, заявляет советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Российская сторона с присущим им цинизмом включила в свой список этих людей (экс-"беркутовцев" - ИФ) на обмен: пятерых… Они есть в списке на обмен. Но Украина никогда их не выдаст", - сказал З.Шкиряк журналистам в среду в Киеве.

По его словам, эта позиция согласована со Службой безопасности Украины.

"Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению. Убийцы "Небесной сотни" не имеют никакого отношения к войне с Россией… Сегодня те, кто находится под судом, которых подозревают… в расстреле "майдановцев", будут отвечать перед судом Украины и никогда ни при каких обстоятельствах не будут выданы Российской Федерации", - сказал З.Шкиряк.

Как сообщалось, 18 января Святошинский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении до 17 марта меры пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана.

Суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев" 16 февраля 2016 года.

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