В СБУ назвали статьи закона "О борьбе с терроризмом", которые нарушила Савченко, опубликовав списки заложников

В Службе безопасности Украины озвучили положения закона "О борьбе с терроризмом" и других нормативных актов, в нарушение которых народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) опубликовала списки заложников.

Начальник штаба Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны пояснил, что закон "О борьбе с терроризмом" определяет субъекты борьбы с терроризмом, среди которых Верховной Рады либо отдельных депутатов нет.

Г.Кузнецов отметил, что ст. 16 этого закона определяет условия проведения переговоров с террористами, а также возлагает эти обязанности на лиц, специально уполномоченных на это руководством оперативного штаба.

"Надежда Викторовна (Савченко) на это оперативным штабом управления АТО не уполномочивалась", - сказал он.

Г.Кузнецов отметил, что Н.Савченко не была также уполномочена на информирование, согласно ст. 17 закона "О борьбе с терроризмом".

"Указанная статья предусматривает запрет распространения через СМИ или другим путем информации, которая может усложнить проведение АТО и/или создать угрозу жизни и здоровья заложникам…", - пояснил начальник штаба АТЦ.

При этом он отметил, что данные о персональном составе представителей оперативного штаба, участвующих в АТО, а также о лицах, которые содействуют проведению АТО, могут быть обнародованы только по их согласию.

"Как нам известно, по состоянию на сегодня информация о получении указанного согласия от лиц, перечень которых был обнародован Надеждой Викторовной, у нас отсутствует", - сказал Г.Кузнецов.

Кроме того, он отметил, что согласно приказу главы СБУ ведомостям о планировании, организации антитеррористических мероприятий – расчеты сил и средств, персональные данные лиц, привлеченных к АТО, предоставлена степень секретности "Секретно".

"Что касается нарушения закона "О борьбе с терроризмом" – я эти статьи перечислил", - сказал Г.Кузнецов в ходе обсуждения данного вопроса на заседании комитета.