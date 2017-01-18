События

16:13 18.01.2017

В заложниках остаются 112 человек, пропавшими без вести числятся 490

По состоянию на 18 января 2017г Антитеррористический центр СБУ располагает данными о пребывании в заложниках на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса 112 украинцев.

"Согласно данным учета, найдено и освобождено 3088 человек, остаются в заложниках 112 человек, считаются пропавшими без вести - 490", - сказал начальник штаба АТЦ СБУ Геннадий Кузнецов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду в Киеве.

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