Крымские музеи проиграют апелляцию по "скифскому золоту" – Джапарова

Решение по апелляционной жалобе крымских музеев на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине будет в пользу Киева, убеждена первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова.

"16 января наши голландские адвокаты получили известие, что российская сторона в лице крымских музеев намерена подать апелляцию. Мы думали, что голландские советники посоветуют этим музеям "не растягивать удовольствие" от поражения, так как шансов на эту победу также мало. До 16 мая у крымских музеев есть время на подачу апелляции. Потом у Украины будет 6 недель на заявление своей позиции", - сказала она на пресс-конференции в среду в Киеве.

Э.Джаппарова отметила, что пока сложно прогнозировать дату заседания апелляционного суда, но "ожидается, что это будет вторая половина 2017 года, не раньше".

"То есть, весь этот год артефакты скифского золота будут находиться в хранилище музея Алларда Пирсона", - сказала она.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что надеется на возвращение коллекции в Украину уже в этом году.

"У нас есть надежда, что, возможно, к концу года мы сможем полноценно представить эту коллекцию зрителям именно в Киеве. Это также свидетельствовало бы об усилиях Украины по сохранению ценностей до момента возвращения Крыма, чтобы в дальнейшем вернуть их в музеи Крыма", - сказал он.

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

В Минкульте РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которые находятся в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

14 декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.

18 января 2017г юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая, которая представляет интересы музеев сообщила "Интерфаксу", что крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине.