Во Львове задержали организатора и членов преступной группы, торговавших наркотиками

Сотрудники прокуратуры и полиции задержали во Львове гражданина, подозреваемого в организации преступной группы по сбыту наркотиков, а также троих его соучастников.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Львовской области, сотрудники правоохранительных органов задокументировали передачу задержанным 120 тыс. грн сотрудникам полиции за то, чтобы они содействовали незаконной деятельности по хранению и сбыту наркотиков.

Во время обыска у наркодилера изъяли 3 грамма метадона, а в его квартире – 5 тыс. евро. Всего в рамках расследования провели 15 обысков и изъяли 30 граммов метадона.

Согласно сообщению, задержание проводилось в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками главного управления Национальной полиции во Львовской области для прикрытия преступной деятельности по сбыту наркотиков и получения за это неправомерной выгоды.