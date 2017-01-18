Заявление Януковича от 1 марта 2014г находилось на сайте ООН почти три года

Полученное прокуратурой заявление экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину находилось в открытом доступе на официальной странице ООН почти три года, указывает адвокат Виталий Сердюк.

"А "сенсация" Юрия Луценко с демонстрацией так называемого ключевого доказательства – это лишь попытка отвлечь внимание общества от бездействия и провала в делах по расследованию трагедии на Майдане в феврале 2014 года", - приводит его слова пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex".

В.Сердюк утверждает, что никаких доказательств наличия в действиях В.Януковича признаков государственной измены нет, однако такие факты усматриваются в действиях других лиц, которые также должны быть допрошены следствием.

Адвокат считает, что своими обвинениями в государственной измене Генеральная прокуратура фактически признала, что 1 марта 2014 года В.Янукович был законным президентом Украины, что в свою очередь ставит под сомнение действия лиц, которые называли себя "исполняющими обязанности президента Украины" и других временных высших должностных лиц, которые перебрали на себя властные полномочия после 22 февраля 2014 года.

В.Сердюк также вновь настаивает, что участники заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 февраля 2014 года, во время которого обсуждалась ситуация в Крыму, должны стать ключевыми свидетелями, а возможно даже подозреваемыми в этом деле.

Адвокат убежден, что на очередном заседании Печерского суда Киева, которое ожидается 20 января 2017 года, во время рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры о разрешении на проведение специального досудебного расследования по делу о государственной измене В.Януковича должна быть установлена полная картина событий февраля-марта 2014 года.