Двое украинцев с помощью понтонного экскаватора пытались украсть проложенный по дну Днестровского лимана электрокабель

Правоохранители выявили двух украинцев, которые в акватории Днестровского лимана неподалеку от морского торгового порта "Белгород-Днестровский" (Одесская обл.) с помощью понтонного экскаватора занимались незаконным демонтажем проложенного по дну лимана электрического кабеля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Двое граждан Украины недалеко от берега в районе морского торгового порта "Белгород-Днестровский", используя экскаватор на базе понтона, осуществляли незаконный демонтаж кабеля, проходящего по дну лимана", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Попытку незаконно демонтировать из земли кабель электропитания в районе н.п. Маяки зафиксировали пограничники Белгород-Днестровского отряда, оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления, отдела внутренней безопасности совместно с СБУ и военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона.

Во время выяснения обстоятельств правоохранители установили, что указанные лица в прошлом месяце уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима.

По данному факту правонарушения было проинформировано Нацполиции. "Сейчас компетентными правоохранительными органами проводятся следственные действия по факту возможного совершения уголовного преступления, с целью установления всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.