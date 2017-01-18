События

12:58 18.01.2017

Москва не против сопровождения наблюдателями ОБСЕ сотрудников правопорядка на Донбассе - Лавров

Москва согласна на то, чтобы местные силы правопорядка на Донбассе сопровождались невооруженными наблюдателями ОБСЕ, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В момент, когда обсуждается вопрос об обеспечении безопасности в ходе выборов, мы готовы к тому, чтобы местные силы правопорядка сопровождались бы невооруженными наблюдателями ОБСЕ, чтобы они убеждались в том, что безопасность в ходе выборов обеспечивается", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем, председательствующим в ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о передаче контроля над границей Украине, С.Лавров напомнил, что "это является последним шагом в выполнении минских договоренностей".

"Сначала нужно провести амнистию, принять закон об особом статусе, закрепить его на постоянной основе в Конституции Украины, провести местные выборы, причем все эти вещи должны быть сделаны в форме, которая будет согласована с Донбассом", - сказал глава МИД РФ.

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