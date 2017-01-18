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12:40 18.01.2017

Присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе следует расширить

Австрия в рамках своего председательства в ОБСЕ будет выступать за расширение миссии ОБСЕ в Украине, за улучшение ее технического оснащения, заявил глава МИД Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"ОБСЕ должна содействовать прекращению огня и прежде всего полному отводу тяжелых видов вооружений . Очень важной задачей является улучшение гуманитарной ситуации в этом регионе. У меня сложилось впечатление, что можно укрепить миссию наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины",- сказал С.Курц.

"При присутствии наблюдателей ОБСЕ ситуация не ухудшилась, а улучшилась. Поэтому целью станет расширение присутствие миссии ОБСЕ, важным пунктом станет лучшее техническое и персональное обеспечение этой миссии, чтобы наблюдение можно было вести в течение 24-х часов",- отметил он.

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