Образовавшийся в Киеве из-за стечения метеоусловий смог в ближайшие дни не развеется

Ввиду удерживающейся на территории Киева неблагоприятной синоптической ситуации в ближайшие трое суток образованный в результате выбросов промышленности и транспорта смог не развеется, сообщает в среду утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в г.Киеве обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров. В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии", - говорится в обнародованном в среду утром на сайте ГСЧС Украины сообщении.

В информации отмечается, что инверсия температуры - это повышение температуры воздуха с высотой. Приземные инверсии связаны преимущественно с охлаждением воздуха в ночные и утренние часы. Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застою у земной поверхности воздуха, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта вплоть до образования смога.

В ГСЧС пояснили, что ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха. При этом в Службе добавили, что "в ближайшие трое суток синоптическая ситуация существенно не изменится".

Также в ведомстве подчеркнули, что На территории Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению в настоящее время нет, информации и сообщений о таких событиях в подразделения ГСЧС Украины также не поступало.