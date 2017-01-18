Один мужчина погиб, еще один пострадал в результате взрыва гранаты в жилом доме в Харькове

В ночь на среду в результате взрыва гранаты в жилом доме по ул.Фейербаха в Харькове один мужчина погиб, другой пострадал и был госпитализирован с многочисленными травмами, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

"Прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках друга гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку. В результате произошел взрыв. Жилец квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарищ доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник взрывотехнической службы Дмитрий Каракурчи, при осмотре квартиры было обнаружено 50 граммов дымного пороха и около 20 патронов. Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас правоохранители выясняют, почему в квартире хранились боеприпасы.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.