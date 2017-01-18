Еврокомиссия потребовала от Италии сократить дефицит бюджета на 3,4 млрд евро в 2017 г - WSJ

Министерство финансов Италии рассматривает требование Европейской комиссии сократить дефицит бюджет страны на 3,4 млрд евро в 2017 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова пожелавшего остаться анонимным сотрудника министерства.

"Правительство Италии ведет переговоры с Еврокомиссией и в ближайшие дни решит, принимать ли какие-либо меры и если да, то какие", - сказал источник.

В случае, если страны не прислушиваются к рекомендациям Еврокомиссии, она может наложить на них штраф в размере до 0,2% ВВП.

По словам представителя ЕК Маргаритиса Схинаса, просьба о сокращении бюджета "является частью текущего диалога между комиссией и властями Италии". Италии необходимо предоставить ответ на запрос ЕК до 1 февраля.

В минувшем октябре правительство Италии приняло бюджет на 2017 год, предполагающий больший, чем ожидалось, дефицит в размере 2,3% от ВВП. Превышение ожидавшегося уровня расходов связано с необходимостью устранить последствия землетрясения, случившегося летом, и наплыва мигрантов.

Италия обладает вторым по величине госдолгом среди стран еврозоны - свыше 2,2 трлн евро.