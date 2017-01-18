События

07:39 18.01.2017

Набсовет ПриватБанка возглавил Энгин Акчакоча

Наблюдательный совет ПриватБанка на первом заседании 17 января избрал своим главой Энгина Акчакочу. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Фейсбук.

"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран сегодня председателем совета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать отстроить крупнейший банк в государстве", - написал А.Данилюк.

Энгин Акчакоча является одним из известнейших финансистов Турции. Во время финансового кризиса 2001 года он был назначен главой и главным исполнительным директором Агентства по банковскому регулированию и надзору, а также Фонда страхования и сохранения сберегательных вкладов.

Кроме того, А.Данилюк отметил, что набсовет также избрал независимого аудитора для подтверждения ежегодной отчетности.

Также министр высоко оценил новый состав и независимость наблюдательного совета ПриватБанка. "На практике внедряется лучшее корпоративное управление в крупнейшем банке Украины. Это сложно переоценить. Потому что если бы такой наблюдательный совет был в Привате до национализации, многие проблемы просто не возникли бы… Новый наблюдательный совет государственного Привата сформирован из лучших мировых профессионалов, и большинство в ней составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. И самое главное, что новый наблюдательный совет является действительно независимым".

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