В WikiLeaks приветствовали решение Обамы смягчить приговор Челси Мэннингу

WikiLeaks назвала победой решение президента США Барака Обамы смягчить наказание бывшему информатору организации Челси Мэннингу.

"Победа: Обама смягчил приговор Челси Меннинг(у?) с 35 лет до 7. Дата выхода на свободу - 17 мая", - говорится в сообщении, размещенном в "твиттере" WikiLeaks .

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что Б.Обама смягчил наказание Ч.Мэннингу. Он официально выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Б.Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.