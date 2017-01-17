События

23:27 17.01.2017

Европарламент избрал своим председателем бывшего зампреда Еврокомиссии, кандидата от христианских демократов Таяни

Новым председателем Европарламента в понедельник в Страсбурге избран итальянец Антонио Таяни, выдвинутый фракцией Европейской народной партии (Христианские демократы), сообщила пресс-служба ЕП.

Ранее А.Таяни был заместителем председателя Европейской комиссии и заместителем председателя Европарламента.

Во вторник, представляя евродепутатам свою кандидатуру на пост председателя Европарламента, А.Таяни отметил, что Евросоюз переживает смутное время: вслед за кризисом евро возникли кризис беженцев и кризис безопасности. Граждане ЕС ожидают от Европейского парламента ответов на эти вызовы.

"Мы не всегда согласны друг с другом. Но мы все понимаем, что должны находить решения. Эти решения не обнаружились в том, чтобы иметь все больше и больше Европы, но они не находятся и в подрыве европейского проекта", - считает избранный председатель Европарламента.

По его словам, "не председатель Европарламента продвигает политическую повестку дня". "Это ваше дело, членов Европарламента. Вы вместе определяете, в каком направлении нам двигаться, и то, в какой форме производить эти изменения", - подчеркнул итальянский евродепутат, добавив, что задача председателя ассамблеи в том, чтобы гарантировать, что это будет делаться открытым и прозрачным образом, не предрешая выводов.

"Как председатель Европарламента я обязуюсь быть нейтральным, служа всем европейцам и будучи ориентированным на вопросы, которые действительно важны: безопасность, миграцию и создание рабочих мест", - заверил А.Таяни.

Покидающий пост председателя Европарламента Мартин Шульц объявил результаты голосования под аплодисменты зала: "Антонио Таяни получил 351 голос и становится председателем Европейского парламента". У его главного соперника Джани Пителлы - 282 голоса.

Выборы 14 заместителей председателя Европарламента и пяти квесторов пройдут под председательством А.Таяни в среду.

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