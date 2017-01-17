В преддверии Дня Соборности силовые структуры Харьковщины перейдут на усиленный режим службы

Силовые структуры Харьковской области перейдут на усиленный режим несения службы для обеспечения правопорядка во время празднования Дня Соборности Украины и Дня памяти Героев Крут.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, такое решение было принято во вторник на совещании с участием руководителей правоохранительных органов региона под руководством заместителя председателя ОГА Александра Скакуна.

По его словам, 20 января Харькове состоится торжественный концерт ко Дню Соборности Украины. На 22 января по случаю Дня Соборности состоится торжественное возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко и проведение всеукраинской акции "Цепь единения", в которой, как ожидается, примут участие около 200 человек. Кроме того, 29 января в Харькове планируется проведение факельного шествия по случаю Дня памяти Героев Крут, в котором ориентировочно примут участие до 300 человек.

"Для обеспечения правопорядка и предупреждения возможных правонарушений во время проведения указанных мероприятий все ответственные за безопасность структуры должны перейти на усиленный режим несения службы", - сказал А.Скакун.

Он подчеркнул, что особое внимание правоохранителям следует уделить контролю ситуации в аэропорте, на вокзале, а также безопасности на государственной границе.

Для обеспечения правопорядка во время проведения массовых мероприятий в эти дни будут задействованы силы Нацполиции, Нацгвардии, а также, при необходимости, курсанты военных вузов Харькова.

Как сообщалось, в январе 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о ежегодном праздновании 22 января Дня соборности Украины. В 2011-2013гг в Украине в этот день отмечался День соборности и свободы. Впервые День соборности был учрежден в 1999 году указом второго президента Леонида Кучмы, учитывая политическое и историческое значения объединения УНР и ЗУНР в 1919 году для создания единого соборного украинского государства.

На Софийской площади Киева 22 января 1919 года был объявлен Акт злуки (воссоединения) УНР и ЗУНР, провозглашенных на населенных украинцами территориях прекративших к тому времени существование Российской и Австро-Венгерской империй соответственно. На его основании ЗУНР входила в УНР в качестве западной области УНР. Однако, вследствие сложной международной и внутренней ситуации, воссоединение украинских государств не было воплощено в жизнь, их административные органы продолжали действовать независимо. В Украине общественность впервые широко отметила день воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1990 года, когда люди образовали многокилометровые живые цепи между городами.

День памяти Героев Крут отмечается в Украине ежегодно 29 января. В 1918 году под с.Круты в Черниговской области состоялся бой между превосходящими по силам отрядами большевиков и 300 киевскими студентами, гимназистами и курсантами, вставшими на защиту Украинской Народной Республики. Позднее останки части погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.