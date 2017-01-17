Вооруженная миссия ОБСЕ может стать шагом на пути к прекращению агрессии РФ против Украины - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с председателем ОБСЕ, федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом подчеркнул важность для Украины решения о продлении санкций против Российской Федерации и единства Европейского Союза в этом вопросе.

"Приветствуем недавнее решение о продлении санкций. Для нас очень важно продолжение санкций против российского агрессора, нарушившего все международные принципы, на которых строится свободный мир", - цитирует А.Парубия пресс-служба украинского парламента во вторник вечером.

При этом спикер Верховной Рады подчеркнул, что "наши ребята защищают не только Украину, но и весь свободный мир, поэтому рассчитываем на такую консолидированную поддержку и в дальнейшем".

А.Парубий также отметил, что важным результатом "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) является решение о проработке вопроса о вооруженной миссию ОБСЕ в зоне АТО на Донбассе.

По его словам, "вооруженная миссия ОБСЕ является важным шагом на пути к прекращению агрессии России против Украины".

Председатель Верховной Рады высказался за дипломатическое решение конфликта и подчеркнул, что "мы, как никто, заинтересованы, чтобы не было больше смертей". Вместе с тем он выразил обеспокоенность фактом игнорирования минских соглашений со стороны российской стороны и заявил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы найти дипломатический путь решения проблем.

А.Парубий сообщил участникам встречи о создании в Верховной Раде специальной рабочей группы во главе с первым вице-спикером парламента Ириной Геращенко для выработки всех законодательных инициатив, касающихся проблем переселенцев, освобождения заложников, выполнения минских соглашений.

"Чтобы освободить оккупированные территории, освободить всех заложников, захваченных и находящихся на территории Российской Федерации, необходимо консолидировать усилия. Мы рассчитываем на вашу миссию и ваши действия. Искренне желаю найти правильные аргументы, чтобы остановить кровопролитие в нашей стране", - подчеркнул он.

В свою очередь, С.Курц отметил, что "решение проблем на Востоке Украины является приоритетным". "Стараемся делать все, что в наших силах, чтобы достичь прогресса в сложившейся ситуации. Очень прискорбно наблюдать горе людей на тех территориях, в частности, пожилых людей, нуждающихся в серьезной помощи и поддержке. Необходимо продолжить работу миссии, потому что ситуация требует увеличения количества времени и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность в регионе", - подчеркнул председатель ОБСЕ.

Во встрече приняли участие И.Геращенко, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.