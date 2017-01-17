События

18:22 17.01.2017

В зоне АТО во вторник зафиксирован 31 обстрел позиций украинских военных, потерь нет

В зоне проведения антитеррористической операции во вторник по состоянию на 18:00 зафиксирован 31 обстрел боевиками позиций Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военных нет.

"На мариупольском направлении российско-оккупационные войска из 82-миллиметровых вели огонь по Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП – по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в "Фейсбук" во вторник вечером.

На луганском боевики обстреляли Троицкое из 120-мм и 82-мм минометов

На донецком направлении, по информации штаба АТО, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели огонь по Авдеевке и Опытному.

"В целом, по состоянию на 18 часов зафиксирован 31 обстрел. Потерь среди наших военных нет", - сказано в сообщении.

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