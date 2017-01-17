События

16:56 17.01.2017

В рамках иска в Международный суд против РФ Украина требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа

Украина требует от России прекратить преследования крымских татар и восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в рамках иска в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

"Мы требуем немедленно прекратить нарушения конвенции (о дискриминации – ИФ) и предпринять все меры для защиты всех этнических групп в оккупированном Крыму, в частности, крымских татар и украинцев. Безотлагательно возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, принять меры по недопущению дальнейшего исчезновения, убийства и пыток в отношении крымских татар, а также возобновить деятельность крымскотатарских и украинских средств массовой информации и образовательных учреждений на территории аннексированного Россией Крыма", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге во вторник в Киеве.

Министр подчеркнул, что РФ нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нероссийских общин, проживающих на оккупированном ею Крымском полуострове, в частности, этнических украинцев и крымских татар, что проявилось в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волне исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

"Конечно, мы хотим компенсации ущерба. А также того, чтобы мир, а в данном случае Международный суд ООН, четко сказал, что Россия нарушила международное право", - уточнил П.Климкин.

Также глава МИД Украины отметил, что в случае совершения Россией новых преступлений, у украинской стороны есть возможность подать дополнительный иск.

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