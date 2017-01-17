Порошенко: Мировое сообщество должно снять санкции с РФ только после вывода войск и прекращения оккупации украинских территорий

Мировое сообщество должно снять санкции с России только после того, как Россия выведет свои войска из Украины и прекратит оккупацию ее территорий, завил президент Украины Петр Порошенко.

"Эти санкции должны быть сняты, когда российские войска оставят Украину, когда остановится оккупация, это то, что нам необходимо", - сказал он в интервью Bloomberg во время визита в Давос во вторник.

По его словам, это агрессия против суверенного государства, демократии и свободы. "Это вопрос ценностей, не вопрос санкций", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что в этом контексте Украина нуждается в единстве и солидарности со стороны Запада. "Вчера у меня был длинный разговор с президентом Франции Франсуа Оландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. И мы подтвердили наше эффективное сотрудничество в "Нормандском формате", согласовали повестку дня на будущее. В этой ситуации я оптимист, я думаю, что не так важно, кто будет лидером ЕС, важен вопрос будущего ЕС, и это в интересе как Украины, так и граждан стран-членов ЕС", - отметил президент.