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13:51 17.01.2017

Прокурор заявляет о необоснованности ходатайства защиты Януковича о давлении на суд

Прокурор Военной прокуратуры Руслан Кравченко заявляет о том, что предоставленные адвокатом экс-президента Виктора Януковича Виталием Сердюком материалы о давлении со стороны Генеральной прокуратуры Украины на Печерский районный суд г.Киеве в деле его подзащитного являются полностью безосновательными.

"Данные ходатайства… я считаю, что они вообще не обоснованы и никаких доказательств о подтверждении его ходатайства нет", - сказал Р.Кравченко журналистам во вторник в Киеве после того, как суд отклонил ходатайство защиты экс-президента.

На уточняющий вопрос о ходатайстве защиты В.Януковича о переносе рассмотрения дела из Печерского райсуда в другой суд, прокурор сказал: "Все ходатайства в апелляционный суд, в административный суд, в кассационную инстанцию – все эти действия направлены на затягивание времени, затягивание процесса по данному производству".

Он отметил, что Главная военная прокуратура подготовила и направила не одно международное правовое поручение к РФ о допросе В.Януковича при участии украинского следователя, "но все наши запросы пока оставлены без рассмотрения и без ответа".

При этом Р.Кравченко назвал абсурдными заявления В.Сердюка о том, что В.Янукович требует себя допросить по делу о госизмене, а Генпрокуратура якобы игнорирует это желание. "В данном уголовном производстве Янукович является подозреваемым, скрывающимся от расследования в целью уклонения от уголовной ответственности за пределами территории Украины, а именно на территории РФ. Это абсурд, что подозреваемый, скрывающийся от органов досудебного расследования, допрашивался в режиме видеоконференции. Он должен быть только в суде и на скамье обвиняемых и отвечать за свои поступки, действия и преступления", - сказал прокурор.

По его словам, В.Янукович "находится в розыске и скрывается". "Он в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева должен быть задержан и доставлен в суд. Только такой вариант. Больше никаких допросов, видеоконференций, ни Скайп-связи – только в суде", - резюмировал Р.Кравченко.

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