События

13:11 17.01.2017

Эффективность использования бюджетных средств на Донбассе изучит правительственная межведомственная группа – Черныш

Местные власти Донецкой и Луганской областей недостаточно осваивают выделенные им средства, констатирует министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, отметив, что эффективность использования средств этими регионами изучит правительственная межведомственная группа.

"Правительство приняло решение о создании межведомственной группы, которая изучит эффективность использования этих средств. В течение января несколько ведомств подадут своих представителей для того, чтобы изучить ситуацию", - сказал он на брифинге в Верховной Раде во вторник.

"Уровень освоения средств чрезвычайно низкий, к сожалению. Из-за этого даже можно говорить о том, что по некоторым работам или услугам, которые будут заказывать в дальнейшем, цена по понятным причинам может быть увеличена", - заявил В.Черныш.

Ранее в январе первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила о неудовлетворительности восстановления инфраструктурных и социальных объектов Донбасса, на которые в 2016 году было выделено 4 млрд грн бюджетных средств.

"В Донецкой области было определено 596 объектов (подлежащих восстановлению – ИФ), на Луганщине – 150. Правда, на сегодняшний день начата работа только по половине определенных объектов – где-то только стартовали тендеры, а на некоторых идет строительство. В основном еще проходят тендерные процедуры. Я должна отметить достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств - на Донеччине менее 10%, на Луганщине немного больше", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, причину затягивания процесса необходимо исследовать, "этот вопрос требует дополнительной дискуссии". Она также сообщила, что более детально мониторить "каждую копейку, потраченную государством", через несколько дней будет специальная правительственная комиссия.

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