События

10:44 17.01.2017

В КГГА назвали причину увеличения загрязнения воздуха в Киеве

В 22 областях Украины во вторник с утра туман, сообщает Государственная службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"17 января на территории большинства областей страны туман. По данным Укргидрометцентра, утром 17 января в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко отмечает, в Киеве наблюдается такое метеорологическое явление как туман, ничего чрезвычайного не происходит.

"Туман содействует накоплению разных вредных веществ. Нет ветра, погода тихая, спокойная, все стоит на месте. Ничего чрезвычайного, с нашей точки, зрения нет. То, что увеличилось загрязнение (воздуха) – это последствие безветренной погоды", - рассказала Л.Савченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник утром.

В свою очередь в Киевской городской государственной администрации информируют, что в украинской столице 17 января наблюдается метеорологическая дымка из-за повышенного уровня влажности.

"Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры воздуха, повышение влажности и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий), которые повлекли такое явление, которое называется метеорологическая дымка", - поясняется в сообщении на сайте горгосадминистрации.

В настоящее время главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве проводит контрольные намерения воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. Результаты исследований будут позже обнародованы.

"Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе рано утром. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха", - информируют в горгосадминистрации.

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