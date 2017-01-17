События

10:27 17.01.2017

Напавший в Новый год на стамбульский клуб "Рейна" признал вину

Губернатор Стамбула Кадир Топбаш во вторник сообщил, что задержанный по обвинению в нападении на клуб "Рейна" в Новый год Абдулкадир Машарипов признал вину, сообщает телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.

По словам губернатора, о том, что именно он совершил нападение, указали и его отпечатки пальцев, взятые после задержания.

К.Топбаш также сообщил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства".

Губернатор добавил, что вместе с А.Машариповым были задержаны четверо граждан Ирака - один мужчина и три женщины. В квартире, в которой жил А.Машарипов обнаружены 197 тыс. долларов США.

После задержания А.Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.

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