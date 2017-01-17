Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию, где будет участвовать в 47-ом ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос, сообщает пресс-служба главы государства.

Участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе также примет глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая входит в состав официальной делегации Украины на ежегодной встрече форума.

"В рамках Форума при участии главы НБУ состоится ряд стратегически важных встреч с иностранными партнерами, ведущими деловыми кругами, руководителями международных финансовых организаций, в частности, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития", - сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook.

В.Гонтарева, как и П.Порошенко, будут в Давосе до 20 января.