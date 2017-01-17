При крушении "Боинга" под Бишкеком 38 человек погибли

По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Там уточнили, что во вторник было найдено 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.

По словам собеседника агентства, до обнаружения тела четвертого члена экипажа в списках погибших, составленных сотрудниками Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна девочка, которой было 4 месяца.

Как отметили в Минздраве, в списках пострадавших 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение. "У пострадавших преимущественно диагностированы ушибы различной степени тяжести, переломы, сотрясение головного мозга", - пояснил собеседник агентства.

Со своей стороны в МЧС Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что обнаруженное под завалами утром во вторник предположительно тело четвертого пилота "Боинга" пока не доставили в морг

"Тело пока не транспортировано в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз, где будет проведена экспертиза и идентификация личности погибшего, тело было найдено в кабине разбившегося самолета, поэтому, возможно, это тело пилота", - сказал собеседник агентства.

Ранее в штабе по расследованию причин крушения "Боинга 747-400" заявили, что тела турецких пилотов будут переданы турецкой стороне после завершения "всех специальных мероприятий".

"Боинг 747 400" турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.