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09:34 17.01.2017

В Украине создадут госсистему защиты критической инфраструктуры - решение СНБО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о разработке концепции создания государственной системы защиты критической инфраструктуры и дальнейшего создания такой системы.

Соответствующий указ от 16 января обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета.

Согласно решению СНБО от 29 декабря 2016 года, Кабинету министров надлежит в 2-месячный срок разработать при участии Национального института стратегических исследований и одобрить концепцию создания государственной системы защиты критической инфраструктуры и план мероприятий по ее реализации, а также в 2-месячный срок после одобрения этой концепции разработать при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Национального банка Украины и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О критической инфраструктуре и ее защите".

Такой законопроект должен предусмотреть урегулирование вопросов создания государственной системы защиты критической инфраструктуры, определение органа, ответственного за координацию деятельности по защите критической инфраструктуры в мирное время и в условиях особого периода; определение функций, полномочий и ответственности центральных органов исполнительной власти и других органов в сфере защиты критической инфраструктуры, а также прав, обязанностей и ответственности владельцев и операторов объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, речь идет о введении единой методологии проведения оценки угроз критической инфраструктуре и реагирования на них, в частности, относительно аварий и технических сбоев, опасных природных явлений, злоумышленных действий; введении критериев и методологии отнесения объектов инфраструктуры к критической инфраструктуре, порядок их паспортизации и категоризации; основ государственно-частного партнерства и ресурсного обеспечения, а также международного сотрудничества в сфере защиты критической инфраструктуры.

Согласно решению СНБО, СБУ должна в 3-месячный срок предпринять меры по усовершенствованию контрразведывательного обеспечения и защиты критической инфраструктуры.

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