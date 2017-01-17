События

08:33 17.01.2017

Тереза Мей, как ожидается, объявит о выходе Британии из единого рынка

Британский премьер Тереза Мей заявит во вторник о намерении Великобритании покинуть европейский рынок товаров и услуг и начать переговоры об условиях сотрудничества с ЕС с "чистого листа", отказавшись тем самым от идеи "частично выйти, частично нет" из торгового блока, пишут западные СМИ.

В ожидании выступления Мей курс британского фунта к доллару падал в понедельник ниже $1,20. С момента референдума о Brexit в июне британская валюта подешевела на 19% к доллару. Во вторник фунт торгуется у $1,2078.

Согласно выдержкам из речи, которые приводят СМИ, Лондон будет вести с Брюсселем переговоры о таможенном союзе, который дает возможность Лондону заключать соглашения о свободной торговле с другими странами и блоками, но не об ассоциированном или ином "частичном" членстве.

"Мы будем добиваться новых и равных отношений - между независимой, самоуправляемой, глобальной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС. Уходя, мы не будем хвататься за отдельные элементы членства", - намерена сказать премьер, согласно Financial Times.

Она подтвердит намерение Лондона восстановить контроль над границами и законодательным процессом.

"Мы, находясь за пределами Евросоюза, сможем контролировать иммиграцию, сможем устанавливать правила для людей, приезжающих в Великобританию из других стран ЕС", - заявила Т.Мэй недавно в интервью Sky News.

Как ожидается, Великобритания введет в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально запускающую процедуру Brexit) до конца марта текущего года.

Единый европейский рынок предусматривает использование государствами общих правил торговли товарами и услугами, а также свободное движение денежных и трудовых ресурсов между странами.

"Мягкий сценарий", за который ратовали сторонники евроинтеграции, предполагал сохранение доступа к рынку. Однако в этом случае Великобритания должна была сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну и трудоустройства. Планы Мей станут ударом для финансовой индустрии, которая будет вынуждена переносить операции на континент для сохранения доступа на рынок стран ЕС.

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