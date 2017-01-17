За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по украинским позициям, один военный ранен – штаб

За минувшие сутки неприятель 41 раз открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили во вторник военные.

"Враг продолжил обстрелы наших позиций по всем направлениям… Одного нашего военного ранило", - заявили в штабе антитеррористической операции.

Согласно сообщению, на Мариупольском направлении боевики стреляли с 82 мм минометов по Павлополю. С гранатометов и стрелкового оружия по: Павлополю, Гнутово, Марьинке, Водяному, Красногоровке и Широкино.

На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия - урочище Шаров Угол, Станица Луганская и Новозвановка.

На Донецком - из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.