События

05:05 17.01.2017

Меркель заверила Трампа, что Европа сама решит свою судьбу

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что судьба Европы - в руках самих европейцев.

"Я думаю, европейцы держат судьбу Европы в своих руках", - заявила она на пресс-конференции в Берлине.

Это заявление было сделано в ответ на просьбу журналистов прокомментировать прогноз избранного президента США Дональда Трампа, который в интервью германской и британской газетам предрек распад Евросоюза.

Д.Трамп также сказал, что мало знаком с А.Меркель, и назвал ее политику в отношении мигрантов "катастрофической ошибкой".

В связи с этим канцлер ФРГ сказала: "Я лично жду инаугурации президента США. После этого, конечно, мы будем работать с ним на всех уровнях".

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