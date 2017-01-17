Меркель заверила Трампа, что Европа сама решит свою судьбу

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что судьба Европы - в руках самих европейцев.

"Я думаю, европейцы держат судьбу Европы в своих руках", - заявила она на пресс-конференции в Берлине.

Это заявление было сделано в ответ на просьбу журналистов прокомментировать прогноз избранного президента США Дональда Трампа, который в интервью германской и британской газетам предрек распад Евросоюза.

Д.Трамп также сказал, что мало знаком с А.Меркель, и назвал ее политику в отношении мигрантов "катастрофической ошибкой".

В связи с этим канцлер ФРГ сказала: "Я лично жду инаугурации президента США. После этого, конечно, мы будем работать с ним на всех уровнях".