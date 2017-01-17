В Давосе открывается сессия Всемирного экономического форума

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 47-й раз пройдет в швейцарском Давосе. Рекордное число делегатов - около 3 тысяч - примет знаменитый горнолыжный курорт с 17 по 20 января. По традиции среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели.

В последние годы организаторы форума во главе с его создателем профессором Клаусом Швабом стремятся формулировать повестку максимально широко, демонстративно уходя от сугубо финансового фокуса, свойственного периоду мирового кризиса 2008-2009 гг. В 2016г. форум был озаглавлен "Mastering the Fourth Industrial Revolution", теперь же "четвертая промышленная революция" - лишь один из подпунктов программы, получившей философское название "Отзывчивое и ответственное лидерство". Другие подпункты - переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформирование капитализма.

Откроет форум-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, которая отправила в Давос самую представительную делегацию за всю историю своего участия. Обратная ситуация - с США. В прошлом году американская делегация была необычно большой: кроме госсекретаря Джона Кэрри, чьи пятничные обращения за несколько лет успели превратиться в традицию Давоса, в минувшем январе в Швейцарию приехали вице-президент Джо Байден, министры финансов, торговли, обороны, здравоохранения. В этом году официальной Америке не до глобалистского Давоса - не только организационно, но и идеологически.

Германию в Давосе в этот раз будет представлять не Ангела Меркель, а министр обороны и министр финансов (а также новый чемпион "Формулы 1" Нико Росберг, который в "именной" сессии расскажет, как добиться своего и вовремя уйти). Франция также в этот раз представлена лишь на министерском уровне, зато от Великобритании выступит премьер-министр Тереза Мэй. Приедут и такие завсегдатаи Давоса, как Петр Порошенко и Ильхам Алиев. По уровню интереса аудитории не уступит никому из президентов и премьеров скромный отраслевой министр из Саудовской Аравии, один из "отцов" соглашения о сокращении добычи нефти Халид аль-Фалих.

Финансовый и корпоративный мир представят глава МВФ Кристин Лагард, руководители Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total и других компаний и банков.