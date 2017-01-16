События

17:31 16.01.2017

Представителей МККК по прежнему не пускают к украинским заложникам

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко подчеркивает, что "другая сторона" длительное время продолжает блокаду предложения украинской стороны привлечь к освобождению заложников и поиску пропавших без вести Международного комитета Красного креста (МККК).

"Вопреки тому, что уже 20 месяцев Украина настаивает на привлечении Международного комитета Красного Креста к освобождению заложников и поиску пропавших без вести, эта авторитетная международная организация (…) не допущена в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ, им ни разу не дали возможности встретиться с украинскими заложниками или передать им гуманитарный груз", – написала она на странице в Фейсбуке в понедельник по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске.

И.Геращенко напомнила, что Украина с первых дней российской агрессии на Донбассе активно сотрудничает с МККК, предоставляет полную информацию о списках заложников и пропавших без вести, допуске в учреждения пенитенциарной системы, но в ответ "видим полную блокаду с другой стороны".

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