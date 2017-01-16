Киев настаивает на приоритетности рассмотрения вопроса открытия КПВВ на Донбассе, в том числе ОБСЕ

Открытие контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе – одна из первоочередных задач, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Несмотря на то, что Украина 31 марта 2016 открыла КПВВ "Золотое", из-за деструктивной позиции боевиков этот пункт до сих пор не работает, что создает серьезные гуманитарные проблемы для жителей Луганщины по обе стороны линии соприкосновения", - написала она на странице в Фейсбуке в понедельник по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске.

Кроме того, И.Геращенко отметила: "Мы настаиваем, чтобы вопрос открытия КПВВ стало приоритетным и был поднят, в том числе председателем в ОБСЕ министром иностранных дел Австрии".