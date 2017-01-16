События

16:21 16.01.2017

Ряд правозащитных организаций создали коалицию "Против пыток" и намерены посетить все исправительные учреждения Украины

Меморандум о создании коалиции "Против пыток" подписали 12 общественных правозащитных организаций, действующих в Украине.

"Главная цель коалиции – уменьшить уровень пыток и плохого обращения в стране. В последнее время нарушения прав человека стали более серьезными и требуют больше совместных усилий для улучшения ситуации", - сказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров.

Объединение ставит перед собой задачу охватить мониторинговыми визитами все исправительные учреждения и усилить защиту пав осужденных.

"Системным в последние годы является нарушение принципа невозвращения, когда искателей убежища принудительно возвращают или экстрадируют в страны происхождения, в которых есть риск смерти, пыток и политических преследований", - отметил Е.Захаров.

Он также обратил внимание на большой масштаб проблем с пытками и жестоким обращением в Донецкой и Луганской областях.

Меморандум о создании коалиции "Против пыток" подписали ХПГ, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Харьковский институт социальных исследований, Всеукраинская общественная организация "Магнолия", Комитет защиты конституционных прав граждан, Центр правовых и политических исследований "СИМ" (Львов), организации "Мирный берег" (Луцк), Правозащитная группа "Сич" (Днепр), "Форпост" (Днепр), "Территория успеха" (Кропивницкий), Одесская региональная организация Комитета избирателей Украины, Херсонский областной фонд милосердия и здоровья, "Хельсинская инициатива-XXI" (Чорткив, Тернопольская область).

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