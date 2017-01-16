Хуг посетит Донбасс 18-27 января для ознакомления с ситуацией по безопасности вдоль линии соприкосновения

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг посетит восточную Украину с 18 по 27 января 2017 года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба СММ ОБСЕ, А.Хуг планирует оценить ситуацию по безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Кроме того, первый замглавы СММ ОБСЕ намерен оценить ход проведения ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения, а также призвать "все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации".