События

13:46 16.01.2017

Хуг посетит Донбасс 18-27 января для ознакомления с ситуацией по безопасности вдоль линии соприкосновения

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг посетит восточную Украину с 18 по 27 января 2017 года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба СММ ОБСЕ, А.Хуг планирует оценить ситуацию по безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Кроме того, первый замглавы СММ ОБСЕ намерен оценить ход проведения ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения, а также призвать "все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации".

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