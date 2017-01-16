Представители ЛитПолУкрбриг в Люблине приняли участие мероприятиях по случаю прибытия в Польшу американских военных

Военнослужащие Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг, англ.: Litpolukrbrig) в г.Люблине (Польша) в минувшие выходные приняли участие в военно-торжественных мероприятиях под названием "Безопасная Польша".

Как сообщает в понедельник пресс-служба Министерства обороны Украины, мероприятия "Безопасная Польша" происходят во всех крупнейших городах страны по случаю прибытия американских военнослужащих и развертывания в Польше одного из подразделений НАТО.

Офицеры Вооруженных сил Украины, Польши и Литвы представили информационный стенд многонациональной воинской части, а также ознакомили горожан и гостей Люблина с аспектами функционирования бригады и приобретения ею полных операционных способностей.

Кроме выставки военных частей Люблинского гарнизона, посетителей мероприятия ждали образовательные и развлекательные программами.

"День завершился угощением всех желающих традиционным местным армейским супом "Грохувка"", - сказано в сообщении.