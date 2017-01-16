События

13:24 16.01.2017

Представители ЛитПолУкрбриг в Люблине приняли участие мероприятиях по случаю прибытия в Польшу американских военных

Военнослужащие Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг, англ.: Litpolukrbrig) в г.Люблине (Польша) в минувшие выходные приняли участие в военно-торжественных мероприятиях под названием "Безопасная Польша".

Как сообщает в понедельник пресс-служба Министерства обороны Украины, мероприятия "Безопасная Польша" происходят во всех крупнейших городах страны по случаю прибытия американских военнослужащих и развертывания в Польше одного из подразделений НАТО.

Офицеры Вооруженных сил Украины, Польши и Литвы представили информационный стенд многонациональной воинской части, а также ознакомили горожан и гостей Люблина с аспектами функционирования бригады и приобретения ею полных операционных способностей.

Кроме выставки военных частей Люблинского гарнизона, посетителей мероприятия ждали образовательные и развлекательные программами.

"День завершился угощением всех желающих традиционным местным армейским супом "Грохувка"", - сказано в сообщении.

ВАЖНОЕ

Гройсман посетит Черниговскую область 17 января

Хуг посетит Донбасс 18-27 января для ознакомления с ситуацией по безопасности вдоль линии соприкосновения

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Охендовский остается под охраной УГО пока находится на должности главы ЦИК

Старобельский суд проводит заседание по делу Ефремова без его адвокатов

ПОСЛЕДНЕЕ

НАПК против предоставления ему полномочий ведения Реестра публичных деятелей

Апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ отстранить главу ЦИК Охендовского

Украина имеет 2-3 месяца, чтобы доказать Западным партнерам действенность борьбы с коррупцией - Наливайченко

На неподконтрольную территорию Донбасса пытались вывезти 270 карточек интернет-пополнения стоимостью более 30 тыс. грн

Неизвестные повредили памятную доску Вацлаву Гавелу в Киеве

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/31343/politcejskaya-akademiya/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
фотоапараты с широкоугольным обективом
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА