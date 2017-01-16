Охендовский остается под охраной УГО пока находится на должности главы ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Михаил Охендовский остается под охраной Управления Государственной охраны (УГО) до того момента, пока суд не вынесет решение об отстранении его от должности, сообщил начальник УГО Валерий Гелетей.

"С такой ситуацией столкнулись впервые – подозрение было объявлено охраняемому лицу. Иного механизма снять охрану на тот момент, кроме вынесения решения об отстранении от должности не существовало", - сказал В.Гелетей в интервью изданию "Сегодня", опубликованному в понедельник, отвечая на вопрос о том, какими были бы действия сотрудников УГО, если бы суд избрал М.Охендовскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Он подчеркнул, что пока суд не вынес решения об отстранении М.Охендовского от должности, глава ЦИК остается под охраной УГО.

В.Гелетей пояснил, что сотрудники управления обеспечивают охрану должностных лиц в соответствии с их статусом, и речь не идет о каких-либо персоналиях.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 года М.Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК М.Охендовского и с нарушениями законодательства.

21 декабря Соломенский райсуд Киева избрал М.Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.

В этот же день суд отказался отстранять М.Охендовского с должности председателя ЦИК.