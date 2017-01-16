В ближайшие дни морозы в Украине усилятся

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и холодный воздух, который продолжает поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны гололедица. Ночью и утром в Украине, кроме крайнего юга, туман. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с, днем в южной части местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 7-12°, в западных, северных и центральных областях местами до 15° мороза, днем 2-7° мороза (в Карпатах ночью 13-18°, днем 3-9° мороза); на крайнем востоке страны, в Крыму и Приазовье ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве – без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 января самая высокая температура днем была 9,0 в 1993г., самая низкая ночью -24,9 в 1940г.

На 18 января синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с; в южной части, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, местами (кроме юга) 15-17° мороза, днем в большинстве областей 4-9°, на юге 0-5° мороза.

В Киеве – без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.