На Чонгаре смонтирована большая часть телевышки, которая обеспечит вещание украинских телеканалов в Крыму

В Херсонской области на Чонгаре смонтирована большая часть информационной вышки, которая обеспечит вещание украинских телеканалов на территорию оккупированного Крыма, сообщил глава Генической районной государственной администрации Херсонской области Александр Воробьев.

"Через неизвестные силы, сквозь ветер, сильный дождь и мокрый снег, 108 м из 150 информационной вышки на Чонгаре уже пробивают густой туман", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года заместитель министра информационной политики Украины - руководитель аппарата Артем Биденко заявляет, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре начнется до конца зимы.

А.Биденко отметил, что конструкция телевышки практически завершена - уже есть 150 м конструкции, теперь необходимо завершить крепления и установить передатчики.