Один человек погиб, 6 ранены в результате массовой драки со стрельбой в Житомирской области

Полиция выясняет обстоятельства ночной драки со стрельбой в г.Олевске Житомирской области, в результате которой один человек погиб и 6 получили ранения.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации полиции Житомирской области, 16 января около 01:00 в полицию поступило сообщение о драке между несколькими десятками мужчин с применением оружия на центральной площади г.Олевска.

"По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины. В результате огнестрельные ранения получили 7 человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи", - сказано в сообщении полиции.

Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время уже установлены несколько участников конфликта и все их транспортные средства.

Полиция начала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "покушение на убийство" (ст.15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины), ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются дальнейшие действия.