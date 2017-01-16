События

09:54 16.01.2017

СБУ предотвратила отчуждение руководством Госгеокадастра Киевской области земли почти на 2 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили отчуждение руководством Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Киевской области земель на почти 2 млрд грн.

"Правоохранители установили, что чиновники через подставных лиц вывели из государственной собственности более 800 земельных участков общей площадью более 1600 га в разных районах Киевщины. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земель составляет 1,9 млрд грн", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ в понедельник.

Во время обысков в помещениях Госгеокадастра, частных нотариусов и офисах землеустроительных организаций сотрудники спецслужбы изъяли документацию и другие доказательства, которые доказывают проведения земельных сделок.

По материалам СБУ судом наложен арест на 800 участков, незаконно отчужденных должностными лицами.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении особенно больших размерах) Уголовного кодекса Украины.

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